International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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28.03.2026 09:07:22
India: Modi inaugurates new international airport in Noida
The new international airport in Jewar, Uttar Pradesh, which will service New Delhi, will see up to 70 million passengers a year once fully operational. DW has the latest information.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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