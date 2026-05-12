Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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12.05.2026 10:31:41
India: New Tamil Nadu Chief Minister Vijay cracks down on state-run liquor shops
In his first major decision since becoming the chief minister of Tamil Nadu, Vijay has ordered 717 state-run liquor stores near religious places and schools to shut down.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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