PASSPORT Aktie
WKN: 566562 / ISIN: JP3781450006
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25.06.2026 10:19:24
India: Passport not proof of citizenship, ministry says, sparking social media debate
The Ministry of External Affairs has said that the passport does not prove citizenship in India. People are now asking on social media how else they can prove that they are Indians. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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