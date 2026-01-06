Supreme Holdings & Hospitality Aktie
ISIN: INE822E01011
|
06.01.2026 02:31:23
India: Supreme Court denies bail to Muslim student activists
Umar Khalid and Sharjeel Imam have been in detention for more than five years without a full trial or conviction. They're accused of playing a "central role" in stoking the communal riots in Delhi in early 2020.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Supreme Holdings & Hospitality (India) Ltdmehr Nachrichten
Analysen zu Supreme Holdings & Hospitality (India) Ltdmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Supreme Holdings & Hospitality (India) Ltd
|73,49
|2,21%