Revamp Corporation Registered Shs Aktie
ISIN: JP3969580004
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18.08.2026 09:11:22
India: Testing agency revamp follows renewed criticism
India's education ministry has directed the NTA to audit its exam process amid renewed calls for the agency to be dissolved. Meanwhile, Indian sailors are allegedly being pressured to sail through the Strait of Hormuz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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