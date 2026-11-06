Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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06.11.2026 13:07:22
India: Why does Delhi keep failing to tackle its air pollution crisis?
Despite years of government interventions, emergency restrictions and public outrage, Delhi continues to battle dangerously polluted air every winter. Why isn't there a lasting solution to a predictable crisis?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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