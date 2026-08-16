India built the world's biggest digital payments miracle. Now comes the bill

The Scotts Miracle-Gro Company Aktie
WKN: 883369 / ISIN: US8101861065
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17.08.2026 01:26:30
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Aktien in diesem Artikel
|BILL Holdings Inc Registered Shs
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|-0,48%
|The Scotts Miracle-Gro Company
|50,58
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