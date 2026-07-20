India Cements: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

India Cements äußerte sich am 18.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im letzten Jahr hatte India Cements einen Gewinn von -0,050 USD je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,09 Prozent auf 107,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 119,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at