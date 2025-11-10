India Cements Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

India Cements Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,080 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat India Cements Capital 12,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,6 Millionen INR umgesetzt worden.

