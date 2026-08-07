India Cements Capital informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

India Cements Capital hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 INR, nach 0,080 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,9 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 9,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,3 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at