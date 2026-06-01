India Cements Capital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

India Cements Capital hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,020 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 13,8 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,7 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,190 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,260 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 54,60 Millionen INR, gegenüber 60,75 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 10,12 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at