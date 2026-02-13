India Cements Capital: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

India Cements Capital veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

India Cements Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat India Cements Capital mit einem Umsatz von insgesamt 13,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 3,49 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at