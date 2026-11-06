India Cements Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

India Cements Capital hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,02 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte India Cements Capital -0,030 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,3 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,0 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at