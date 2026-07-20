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20.07.2026 06:31:29
India Cements gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
India Cements hat am 18.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,87 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -4,210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat India Cements mit einem Umsatz von insgesamt 10,19 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 0,52 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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