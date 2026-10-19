India Cements hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

India Cements hat am 17.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte India Cements ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,62 Prozent auf 119,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 128,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at