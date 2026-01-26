|
India Cements informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
India Cements lud am 23.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Auf der Umsatzseite standen 125,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111,4 Millionen USD umgesetzt.
