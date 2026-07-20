India Cements mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

India Cements hat sich am 18.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,09 Prozent auf 107,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 119,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at