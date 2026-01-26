|
26.01.2026 06:31:29
India Cements: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
India Cements ließ sich am 23.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat India Cements die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Beim Umsatz wurden 125,1 Millionen USD gegenüber 111,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!