India Cements: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

India Cements ließ sich am 23.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat India Cements die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz wurden 125,1 Millionen USD gegenüber 111,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at