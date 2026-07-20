India Cements: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

India Cements präsentierte in der am 18.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 USD, nach -0,100 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat India Cements im vergangenen Quartal 107,7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte India Cements 119,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at