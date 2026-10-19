India Cements stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

India Cements äußerte sich am 17.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,280 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat India Cements im vergangenen Quartal 11,42 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte India Cements 11,17 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at