India Cements veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

India Cements hat am 17.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat India Cements mit einem Umsatz von insgesamt 119,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,61 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at