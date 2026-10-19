India Cements: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

India Cements hat am 17.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

India Cements hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat India Cements 119,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 128,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at