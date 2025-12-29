Reliance Industries Aktie
WKN: 884241 / ISIN: US7594701077
|
29.12.2025 04:49:04
India claims US$30 billion from Reliance Industries, BP for underproduction from gas field: sources
A tribunal has been hearing the dispute in India since 2016 over gas produced from two deepwater fieldsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Reliance Industries Ltd. (RIL)mehr Nachrichten
|
16.10.25
|Ausblick: Reliance Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.07.25
|Ausblick: Reliance Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)