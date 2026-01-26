Republic Aktie
India courts EU at Republic Day as trade deal nears
EU leaders Antonio Costa and Ursula von der Leyen were invited as the guests of honor for India's Republic Day celebrations. It comes as India-EU trade ties are expected to grow closer amid tariff tensions with the US.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
