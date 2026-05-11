RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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11.05.2026 06:00:20
India drives global rise in coal-based steel capacity
New blast furnace projects threaten to undermine shift to greener production elsewhereWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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