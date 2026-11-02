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02.11.2026 06:31:29
India Finsec vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
India Finsec hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
India Finsec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,79 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,90 INR je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat India Finsec 312,9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 52,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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