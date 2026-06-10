Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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10.06.2026 09:08:54
India freezes Starlink approvals over Iran war security concerns before SpaceX IPO
The delay highlights a risk investors may have overlookedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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