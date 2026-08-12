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12.08.2026 06:31:29
India Gelatine Chemicals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
India Gelatine Chemicals hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,40 INR, nach 9,99 INR im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 456,8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte India Gelatine Chemicals 391,0 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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