India Gelatine Chemicals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

India Gelatine Chemicals hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,08 INR. Im Vorjahresviertel hatte India Gelatine Chemicals 4,36 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 469,0 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 427,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

