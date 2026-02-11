India Gelatine Chemicals legte Quartalsergebnis vor

India Gelatine Chemicals lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,01 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,71 Prozent zurück. Hier wurden 448,3 Millionen INR gegenüber 525,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

