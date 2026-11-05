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05.11.2026 06:31:28
India Gelatine Chemicals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
India Gelatine Chemicals veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,08 INR erwirtschaftet worden.
India Gelatine Chemicals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 452,1 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 469,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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