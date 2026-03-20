India Globalization Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

India Globalization Capital hat am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 34,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at