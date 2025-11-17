India Globalization Capital stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

India Globalization Capital hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

India Globalization Capital hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 53,66 Prozent auf 0,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at