India Globalization Capital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

India Globalization Capital lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at