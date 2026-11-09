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09.11.2026 06:31:29
India Globalization Capital zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
India Globalization Capital hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 73,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte India Globalization Capital einen Umsatz von 0,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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