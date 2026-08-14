India Glycols verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

India Glycols hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 14,45 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei India Glycols noch ein Gewinn pro Aktie von 11,83 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,64 Prozent auf 11,30 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at