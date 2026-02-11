India Glycols: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

India Glycols lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 10,79 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9,18 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat India Glycols in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,02 Milliarden INR im Vergleich zu 9,75 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at