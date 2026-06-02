India Home Loan gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

India Home Loan hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,75 Prozent auf 37,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte India Home Loan 37,4 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,070 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,190 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat India Home Loan in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 148,12 Millionen INR im Vergleich zu 136,48 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at