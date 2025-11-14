India Home Loan mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

India Home Loan lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,1 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 32,9 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at