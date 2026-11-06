India Home Loan mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

India Home Loan hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte India Home Loan 0,050 INR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 30,5 Millionen INR – eine Minderung von 13,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 35,1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at