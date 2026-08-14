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14.08.2026 06:31:29
India Home Loan öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
India Home Loan hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat India Home Loan im vergangenen Quartal 24,8 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte India Home Loan 42,8 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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