|
02.02.2026 06:31:29
India Home Loan: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
India Home Loan hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 0,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte India Home Loan 0,060 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat India Home Loan im vergangenen Quartal 33,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte India Home Loan 33,2 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.