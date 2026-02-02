India Home Loan: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

India Home Loan hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte India Home Loan 0,060 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat India Home Loan im vergangenen Quartal 33,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte India Home Loan 33,2 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at