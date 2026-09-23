|
23.09.2026 06:31:28
India Infrastructure Trust Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
India Infrastructure Trust Registered ließ sich am 21.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat India Infrastructure Trust Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -0,10 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,480 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,65 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,90 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.