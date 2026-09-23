India Infrastructure Trust Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

India Infrastructure Trust Registered ließ sich am 21.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat India Infrastructure Trust Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,10 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,480 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,65 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,90 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at