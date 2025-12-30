|
India is set to overtake Japan — and, yes, California — and become the world’s fourth-largest economy
No major economy can compete with the booming 7.3% GDP growth the Reserve Bank of India forecasts in 2025-26.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
