23.01.2026 06:31:28
India Motor Parts Accessories vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
India Motor Parts Accessories hat am 22.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,77 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 13,06 INR je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 2,31 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte India Motor Parts Accessories 2,12 Milliarden INR umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
