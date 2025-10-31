India Motor Parts Accessories veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

India Motor Parts Accessories hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,44 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte India Motor Parts Accessories ein EPS von 18,11 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,99 Milliarden INR – ein Plus von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem India Motor Parts Accessories 1,90 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at