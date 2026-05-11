India Motor Parts Accessories veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

India Motor Parts Accessories hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 26,81 INR gegenüber 19,18 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,11 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte India Motor Parts Accessories einen Umsatz von 1,89 Milliarden INR eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 77,36 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte India Motor Parts Accessories ein EPS von 67,05 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,12 Prozent auf 8,37 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at