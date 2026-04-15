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WKN DE: A1W07K / ISIN: AU0000NWSLV3
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15.04.2026 08:23:20
India news: A Dalit officer highlights caste barriers in judiciary
A Dalit officer says discrimination now operates through subtle workplace practices. Meanwhile, Trump calls up Modi over the Middle East conflict. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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