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15.04.2026 08:23:20

India news: A Dalit officer highlights caste barriers in judiciary

A Dalit officer says discrimination now operates through subtle workplace practices. Meanwhile, Trump calls up Modi over the Middle East conflict. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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