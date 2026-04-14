Dalit Aktie
WKN DE: A0YD1T / ISIN: HRDLTCRA0000
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14.04.2026 05:07:20
India news: Ambedkar and the idea of Dalit upliftment
As India marks the 135th birth anniversary of BR Ambedkar, DW's special coverage explores the gap between the promise of Dalit upliftment and the reality today.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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