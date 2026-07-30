Toll Holdings LtdShs Aktie

Toll Holdings LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918388 / ISIN: AU000000TOL1

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30.07.2026 09:47:20

India news: Assam flood toll rises to 78, more rain predicted

Monsoon floods in Assam have left 78 people dead so far as thousands remain displaced. Opposition lawmakers have staged a protest in the Indian parliament. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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